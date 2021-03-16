Сеул, , 04:38 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 363 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 345 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже на протяжении двух дней в Южной Корее за сутки выявляют не более 400 зараженных ежедневно. Центр не исключает, что снижение заболеваемости связано с уменьшением количества тестов, сделанных за выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 96 380. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1678 человек.