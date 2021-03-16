Пекин, , 04:33 — REGNUM Столица Китая Пекин была окутана желтой пылью утром 15 марта, а видимость упала до менее чем 1 км, в связи с чем в городе объявлено желтое предупреждение о песчаных бурях третьего уровня опасности, сообщает агентство Синьхуа

Реагируя на пыльную погоду Пекинский международный аэропорт Дасин запустил механизм работы с низкой видимостью, поскольку видимость в аэропорту снизилась всего до 400−800 метров, что повлияло на ряд рейсов.

Согласно его метеосводке, песчаная буря пришла из Внутренней Монголии на севере Китая из-за воздействия циклонов и сильных ветров. Буря накрыла северо-западную провинцию Хэбэй, соседнюю с Пекином, утром 14 марта, прежде чем двинуться в сторону Пекина.

Концентрация опасных частиц PM10 в воздухе большинства районов города 15 марта превысила 2000 микрограммов на кубометр, сообщает Пекинский муниципальный центр экологического мониторинга. Кроме того, в пекинском районе Хайдянь наблюдалась еще более высокая концентрация — 3572 микрограмма на кубометр.

Метеорологическое управление автономного района Внутренняя Монголия выпустило 15 марта оранжевое предупреждение о песчаной буре. Серьезней — только красны уровень предупреждения.