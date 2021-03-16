Посёлок городского типа Витим, Якутия, 16 марта, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Федот Тумусов («Справедливая Россия») отправил депутатский запрос председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по факту сноса в посёлке Витим в Якутии мемориала «Они сражались за Родину».

Скриншот страницы facebook Федота Тумусова Оскверненный мемориал «Они сражались за Родину» в посёлке Витим в Якутии

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«У нас очень любят говорить о защите истории, о святости памяти о жертвах войны. Всё это правильные слова — но за ними далеко не всегда следуют правильные дела. Вот ещё один случай, когда словами всё только и ограничилось.

В посёлке Витим многие годы стоял мемориал «Они сражались за Родину». Первый памятный знак был установлен ещё в 1967 году, а в 2005-м мемориал был обновлен и преображён», — написал в Фейсбук депутат.

По словам Федота Тумусова, мемориал был создан путём всенародной стройки:

«Ничего подобного Витим до сих пор не имел. В центре мемориала, размером 30 на 40 метров — наклонная плита (стела) с латунной звездой, по краям — 26 мемориальных плит с именами 670 солдат — тех, кто призывался на фронт из Витима. Внутренний дворик выложен плиткой, а внешний контур будут обрамлять посаженные деревья и кустарники. В течение всего лета ребята Охнинской школы занимались заготовкой саженцев, дёрна с живым мхом, озеленением и поливом саженцев. Мы не ошибёмся, если скажем, что мемориал «Они сражались за Родину» в посёлке Витим создан путём всенародной стройки».

В сентябре 2019 года администрация посёлка Витим Ленского района и ООО «Арарат» заключили муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта мемориального комплекса, границы которого отнесены к объектам культурного наследия.

«Всё было так, пока в 2019 году в результате «реставрации» мемориал просто не разрушили. Нанятая фирма, не имеющая ни права, ни опыта такой работы, снесла всё — и только через год было возбуждено уголовное дело. А на днях, как стало известно СМИ, СК дело закрыл. И всё. Вот такая «память предков». Память 670 солдат, которых предали после смерти.

Здесь можно было бы сказать много о том, как в России красивые слова расходятся с некрасивыми делами. Но всё понятно. Поэтому хватит красивых слов: написал официальный запрос главе СКР с требованием проверить бездействие правоохранительных органов. Защитить память предков — наших предков — можем только мы сами», — добавил Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал «Они сражались за Родину» демонтирован, контракт по соглашению сторон с оплатой проведённых работ на 3 млн 300 тыс. рублей расторгнут, а посёлок накануне 75-летия Великой Победы остался без памятника.

Было возбуждено уголовное дело о халатности.