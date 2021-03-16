Санья, Китай, , 04:25 — REGNUM Бывший вице-председатель Хайнаньского провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Юн был обвинен во взяточничестве, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

По сообщениям Верховной народной прокуратуры Китая, Ван обвиняется в использовании своего должностного положения от занимаемых им постов во власти в целях поиска личной выгоды, лоббируя интересы третьих лиц в обмен на материальное вознаграждение.

Дело Вана было передано Муниципальной народной прокуратуре Гуанси-Чжуанского автономного района для рассмотрения после того, как Национальная надзорная комиссия завершила собственное расследование.