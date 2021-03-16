Оттава, , 04:23 — REGNUM Первые случаи отказа прививаться препаратом против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca зафиксированы в провинции Квебек в Канаде, передает телеканал CTV.

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Правительство провинции подтвердило отказы жителей прививаться этим препаратом. Пока первые случаи зафиксированы лишь в городе Монреале. В других населенных пунктах и провинциях пока не сообщали об отказах.

При этом ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил жителей страны в безопасности вакцины. Он призывал их не отказываться от прививок, так как сам препарат уже одобрил канадский минздрав.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эстонии за неделю выявили почти 500 случаев появления побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. При этом у двух пациентов наблюдались особо тяжелые реакции на препарат.