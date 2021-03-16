Пекин, , 04:19 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая выпустила желтый уровень предупреждения по годной опасности в связи с песчаными бурями на севере страны, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

С15 по 16 марта, холодный фронт с холодными ветрами принесет песок и пыль в некоторые районы Синьцзяна, Внутренней Монголии, Хэфлунцзяна, Цзилиня, Ляонина, Ганьсу, Нинся, Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Пекина и Тяньцзиня, прогнозирует Национальный метеорологический центр.

В некоторых района Внутреней Монголии, Шэньси и Шаньси возможны сильные песчаные бури, сообщили в центре. Центр рекомендует общественности приготовиться к возможным песчаным бурям, а водителям — к ситуации плохой видимости.

В Китае действует четырехуровневая системе предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого цвета к оранжевому и красному.