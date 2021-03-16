Балтийск, Калининградская область, , 04:45 — REGNUM Корвет Балтийского флота (БФ) ВМФ России «Стойкий» и танкер «Кола», выполняющие в Аравийском море задачи дальнего похода, завершили деловой заход в порт Салала (Оман). Об этом 15 марта сообщает пресс-служба БФ на сайте Минобороны РФ.

«Во время стоянки российских кораблей в Салале моряки пополнили необходимые корабельные запасы, выполнили необходимые регламентные работы и провели осмотр кораблей», — говорится в сообщении. Это уже второй заход кораблей БФ в порт Омана с начала похода.

Отмечается, что покинувшие порт корвет «Стойкий» и танкер «Кола» «продолжили выполнять задачи в рамках регулярного присутствия сил ВМФ России в потенциально опасных от пиратских нападений районах Аденского залива и Африканского рога».

Напомним, что отряд кораблей БФ в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел из Балтийска 16 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет БФ ВМФ России «Стойкий» и танкер «Кола» сопроводят два торговых иностранных судна через Аденский залив в Аравийское море.

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