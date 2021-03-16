Пекин, , 04:11 — REGNUM Страховой сектор Китая сохранил стабильные экономические показатели прошлом году, при чем коэффициент достаточности платежеспособности оставался в соответствующем диапазоне, переедает агентство Синьхуа.

По данным Китайской Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования (CBIRC), к концу 2020 года средний совокупный коэффициент платежеспособности 178 страховщиков, рассмотренных на заседании регулирующих органов, составил 246,3%.

Средний базовый коэффициент платежеспособности компаний достиг 234,3%, сообщает CBIRC. В частности, средний коэффициент совокупной платежеспособности компаний по страхованию жизни, имущественному страхованию и перестрахованию составил 239,6%, 277,9% и 319,3% соответственно.

Коэффициент платежеспособности является ключевым показателем для оценки способности страховщика выполнять свои долговые и прочие обязательства.