Чэнду, Китай, , 03:55 — REGNUM Общий объем импорта и экспорта товаров в провинции Сычуань на юго-западе Китая вырос на 29% в годовом исчислении за первые два месяца года, достигнув отметки 125 млрд юаней ($19,3 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Экспорт провинции с января по февраль приблизился к 71,8 млрд юаней, что на 47,3% больше в годовом исчислении, в то время как импорт поднялся на 10,4% до почти 53,3 млрд юаней, сообщили в таможне столицы региона города Чэнду.

Внешняя торговля частных компаний провинции, выросла за тот же период на 49,6% и достигла 28,31 млрд юаней.

Основными торговыми партнерами Сычуани являются Соединенные Штаты, Европейский Союз, страны АСЕАН и Южная Корея. На долю машиностроительной и электротехнической продукции приходится 88% ее экспорта.