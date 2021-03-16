Москва, , 03:53 — REGNUM Одна из компаний, которая входит в группу «ПИК» Сергея Гордеева, получила банкротный иск. Претензии кредитора к ООО «ПИК-Комфорт» пока арбитражем Москвы к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от подмосковного ООО «Сервисбух» поступило в суд 15 марта 2021 года. Сумма задолженности не сообщается. Между тем подаче банкротного иска предшествовали два финансовых спора, в основе которых лежал договор по уборке мест общего пользования и уборке придомовой территории по ряду адресов. В итоге по ним с «ПИК-Комфорт» было взыскано 300 тыс. рублей неустойки, 5,122 млн рублей долга и пени.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ПИК-Комфорт» учреждено в апреле 1999 года для управления недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал фирмы превышает 100 млн рублей. Единственный владелец — ООО «Маяк», которое на 99,9% принадлежит ООО «ПИК-Ресурс» (с сентября 2020 года его единственный владелец — ООО «ПИК-корпорация», принадлежащее ПАО «Группа компаний ПИК»).

Президентом группы компаний ПИК является фигурант рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» Сергей Гордеев, занявший 59-е место с состоянием $1600 млн. Журнал также указывает его как владельца 59,33% в группе.