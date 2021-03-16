Амман, , 03:51 — REGNUM Несколько сотен человек вышли на протестную акцию в Иордании после наступления комендантского часа в знак протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Agence France-Presse.

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Сообщается, что протестующие на улицах Аммана начали поджигать покрышки и мусорные баки. Они также выступали против действующего правительства королевства, которое решило ввести карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. В ответ полицейские начали применять против демонстрантов слезоточивый газ.

Также протестные акции прошли и в других городах Иордании. Там они также переросли в столкновения с полицией. Информации о пострадавших в ходе протестов не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, за 15 марта в Иордании выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 9417 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии COVID-19 в стране.

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