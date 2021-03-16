Сургут, Югра, , 03:50 — REGNUM Следователи УМВД России по ХМАО устанавливают потерпевших от действий кредитного потребительского кооператива «Югра». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации полицейских следователей, неустановленное лицо умышленно организовало деятельность КПК «Югра» в Сургуте по адресу ул.30 лет Победы, д.10а по привлечению денежных средств граждан в особо крупном размере.

«Выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществлялась за счёт привлеченных денежных средств иных физических лиц», — сообщают в УМВД России по ХМАО.

В данный момент потерпевшими от действий сургутского кооператива признаны более 70 граждан, которым причинён материальный ущерб на сумму свыше 30 млн рублей. Организаторов КПК «Югра» подозревают в мошенничестве. С августа 2019 года данный потребительский кооператив не имел право привлекать денежные средства пайщиков и привлекать новых членов, так как в Центробанке в деятельности КПК «Югра» увидели признаки финансовой пирамиды. Однако организация осуществляла деятельность и в 2020 году.