Пекин, , 03:50 — REGNUM Один из крупнейший в Китае операторов в сфере телекоммуникаций China Telecom увеличил и прибыль, и обороты в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании за прошедший год достигла 20,85 млрд юаней (около $3,2 млрд), что на 1,6% больше, чем годом ранее. Операционная выручка выросла на 4,7% в годовом исчислении до 393,6 млрд юаней.

На конец 2020 года число пользователей услуг мобильной связи компании достигло 351 млн человек, в то время как число пользователей сетей связи пятого поколения (5G) выросло до 86,5 млн.