Нью-Йорк, США, , 04:45 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 15 марта — первого дня рабочей недели — показали уверенный рост.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 174,82 пункта (0,53%), до уровня 32 953,46 пункта. S&P 500 прибавил 25,60 пункта (0,65%), поднявшись до уровня 3968,94 пункта. Nasdaq к завершению дня подрос на 139,84 пункта (1,05%), до уровня 13 459,71 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на 0,15%, до уровня $65,20 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, курс евро на торгах в понедельник, 15 марта, опустился ниже 87 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс евро опустился до 87 рублей впервые с августа 2020 года