Пекин, , 03:31 — REGNUM Рынок больших данных Китая продолжит расширение в ближайшие годы, подталкиваемый экономическим развитием страны и цифровой трансформацией, говорится в отраслевом отчете, передает агентство Синьхуа.

Размер китайского рынка больших данных впервые превысил $10 млрд в 2020 году, увеличившись на 15,9% в годовом исчислении, говорится в отчете глобальной исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

В прошлом году на банковское дело, телекоммуникации и местные органы власти приходилось 38% общих расходов на рынке больших данных, и эти сектора будут продолжать лидировать в структуре расходов на большие данные, говорится в отчете.

В Китае наблюдается восходящая тенденция на рынке больших данных, поскольку финтех-инновации и цифровое государственное строительство стимулируют устойчивый рост спроса отраслевиков на большие данные, считает, аналитик IDC Ван Лимэн.

Согласно опубликованному отчету, к 2024 году объем рынка больших данных в Китае превысит $20 млрд, что на 145% больше, чем в 2019 году.