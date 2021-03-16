Никосия, , 04:44 — REGNUM Кипр принял решение до 18 марта приостановить вакцинацию жителей страны от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Об этом вечером 15 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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«В ожидании заключения Комитета по оценке рисков фармакологического надзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств, который расследует ряд случаев образования тромбов у людей, привитых вакциной AstraZeneca в странах ЕС, сегодня было принято решение временно отложить вакцинацию препаратом AstraZeneca до четверга, 18 марта», — говорится в заявлении ведомства.

Минздрав Кипра подтвердил продолжение в обычном режиме плановой вакцинации от коронавируса препаратами компаний Pfizer и Moderna.

Напомним, что ранее использование вакцины AstraZeneca приостановили около 20 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, использование в Латвии вакцины от COVID-19 британско-шведской фармкомпании AstraZeneca «в целях предосторожности» временно приостановлено.

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