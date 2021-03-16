Таллин, , 03:24 — REGNUM Не менее 530 фактов появления побочных реакций на различные вакцины от коронавирусной инфекции были выявлены с 8 по 14 марта в Эстонии. Об этом 15 марта сообщил на своем сайте республиканский департамент здоровья.

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Из них 486 случаев были связаны с вакцинацией препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. У двух пациенток наблюдались особо тяжелые реакции после этой вакцины, однако прямая связь осложнений и прививки не доказана.

В одном из случаев у 68-летней жительницы страны произошло кровоизлияние в мозг спустя день после введения препарата и женщину поместили в больницу. У другой пациентки, возраст которой составляет 63 года, после прививки поднялась температура. Она упала в обморок и ударилась головой. Порученная травма головы привела к смерти женщины. Отмечается что у нее имелись сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта врач Национального агентства общественного здоровья Молдавии Лаура Цуркан заявила, что в республике со 2 по 9 марта зарегистрировали в 271 случай побочных реакций на вакцину AstraZeneca.

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