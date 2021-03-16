Ростов-на-Дону, , 03:22 — REGNUM В рамках банкротного дела «Донхлеббанка» конкурсный управляющий попросил о прекращении производства по делу, а представители кредиторов заявили отвод судье. Оба ходатайства арбитраж Ростовской области отклонил, передаёт ИА REGNUM.

В рамках дела обанкроченного «Донхлеббанка» суд отказал «в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу о банкротстве», продлив срок конкурсного производства до 17 августа 2021 года. Управляющий заявлял, что в ходе процедуры выяснилось, что на дату отзыва лицензии и на дату решения об открытии конкурсного производства у банка активы превышали обязательства более, чем на 600 млн рубдей, что говорит «об отсутствии признаков банкротства». Именно в свете этого управляющий и настаивал на прекращении производства по делу о несостоятельности.

Вердикт по этому ходатайству стал основанием для обращения председателя комитета кредиторов и двух кредиторов-юрлиц с заявлением «об отводе судьи арбитражного суда Ростовской области Латышевой». Они усомнились в её беспристрастности. Суд оснований для отвода не нашёл.

Напомним, банк лишился лицензии 21 декабря 2018 года, будучи на 298-м месте по размеру активов в РФ. Учрежденный в 1993 году «Донхлеббанк», по данным регулятора, из-за участия в финансировании строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику, сформировал большой объём проблемных активов.

На февраль 2021 года установлены долги организации перед 713 кредиторами на общую сумму более 2,82 млрд рублей.