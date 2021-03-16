Скандал в деле «Донхлеббанка»: кредиторы потребовали отвода судьи
Ростов-на-Дону, 16 марта, 2021, 03:22 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела «Донхлеббанка» конкурсный управляющий попросил о прекращении производства по делу, а представители кредиторов заявили отвод судье. Оба ходатайства арбитраж Ростовской области отклонил, передаёт ИА REGNUM.
В рамках дела обанкроченного «Донхлеббанка» суд отказал «в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу о банкротстве», продлив срок конкурсного производства до 17 августа 2021 года. Управляющий заявлял, что в ходе процедуры выяснилось, что на дату отзыва лицензии и на дату решения об открытии конкурсного производства у банка активы превышали обязательства более, чем на 600 млн рублей, что говорит «об отсутствии признаков банкротства». Именно в свете этого управляющий и настаивал на прекращении производства по делу о несостоятельности.
Вердикт по этому ходатайству стал основанием для обращения председателя комитета кредиторов и двух кредиторов-юрлиц с заявлением «об отводе судьи арбитражного суда Ростовской области Латышевой». Они усомнились в её беспристрастности. Суд оснований для отвода не нашёл.
Напомним, банк лишился лицензии 21 декабря 2018 года, будучи на 298-м месте по размеру активов в РФ. Учрежденный в 1993 году «Донхлеббанк», по данным регулятора, из-за участия в финансировании строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику, сформировал большой объём проблемных активов.
На ноябрь 2018 года акционерное общество на 35,3% принадлежало Владимиру Смирнову. Еще 30,98% от уставного капитала было у Валерия Шемракова.
На февраль 2021 года установлены долги организации перед 713 кредиторами на общую сумму более 2,82 млрд рублей.