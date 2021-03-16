Наньнин, Китай, , 03:21 — REGNUM Крупный китайский автопроизводитель SAIC-GM-Wuling (SGMW) сообщил о сильных продажах автомобилей на новых источниках энергии за первые два месяца 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

SGMW является совместным предприятием SAIC Motor, General Motors и Liuzhou Wuling Motors, зарегистрировало рекордные продажи электромобилей в количестве 59 315 единиц в январе-феврале. SGMW производит такие модели электромобилей, как Hongguang MINI EV, Baojun E300, Baojun E100 и Baojun E200.

В январе было продано более 36 000 единиц Hongguang MINI EV. По данным компании, по состоянию на 4 марта общий объем продаж модели превысил 200 000 единиц с момента ее запуска 200 дней назад.

SGMW базируется в городе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.