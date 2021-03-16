Южно-Сахалинск, , 03:20 — REGNUM В высшем морском училище имени Т. Гуженко в Холмске началась проверка после сообщения в СМИ об отравлении курсантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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С отравлением госпитализированы девять курсантов, в том числе несовершеннолетние.

«Имеются основания полагать, что нарушение работниками учебного заведения санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание учащихся», — пояснили в ведомстве.

Мать одного из курсантов сахалинского мореходного училища сообщила, что на завтраке сын обнаружил червей в каше. После этого учащиеся стали жаловаться на плохое самочувствие. В учреждение вызвали скорую помощь. Заболевшие были госпитализированы.

Начальник СВМУ Любовь Захарина сообщила, что первые заболевшие в училище появились в ночь с 11 на 12 марта — двух курсантов госпитализировали в районную больницу Холмска. Затем ещё несколько студентов пожаловались на плохое самочувствие.

«Предварительный диагноз — подозрение на острую кишечную инфекцию. Информация была незамедлительно передана в Роспотребнадзор и санитарно-эпидемиологическую службу. Была назначена проверка, взяты пробы воды, готовых блюд и смывы. Также взяты анализы у работников пищеблока», — цитирует Захарину ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, трое учащихся «Школы космонавтики» в городе Железногорске Красноярского края госпитализированы с отравлением. Всего с жалобами на боли в животе в медпункт 13 марта обратились 17 учащихся в возрасте от 15 до 17 лет.