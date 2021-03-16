Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Сенат Конгресса США на заседании 15 марта утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру члена Палаты представителей (демократ от штата Нью-Мексико) Деборы Холэнд на должность министра внутренних дел. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты Конгресса.

За кандидатуру 60-летней Холэнд проголосовал 51 сенатор, 40 высказались против. Холэнд станет первым представителем коренного населения Америки на посту главы МВД.

Напомним, что в США МВД не является силовым ведомством. В сфере его ведения находятся вопросы использования федеральных земель, добычи природных ресурсов и программы, связанные с корренными жителями американского континента (индейцами), Аляски и Гавайских островов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис 11 марта привела к присяге нового министра юстиции — генерального прокурора Меррика Гарленда.

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