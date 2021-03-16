Киев, , 03:05 — REGNUM Информация о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Ивано-Франковской области Украины не соответствует действительности. Об этом 15 марта заявил руководитель Госпродпотребслужбы страны Олег Рубан в комментарии изданию «Страна.ua».

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По словам главы ведомства, журналисты могли неправильно понять чиновника, когда он комментировал возникновение южноафриканского варианта вируса из британской формы SARS-CoV-2.

Напомним, ранее украинское издание «Вести» со ссылкой на Олега Рубана сообщило, что в Ивано-Франковской области был обнаружен новый штамм коронавируса, образцы которого уже переданы лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране нет третьей волны пандемии коронавируса и в настоящее время продолжается вторая.

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