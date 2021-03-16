Москва, 16 марта, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Банк «Траст», которым владеет Центробанк России, потребовал взыскать с кипрской фирмы более 8 млрд рублей. Арбитраж Москвы претензии к «Одельбург Эстейтс Лимитед» (Odelburg estates limited) начнёт рассматривать 22 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Банк «Траст»

Иск к кипрской фирме поступил в суд ещё в декабре 2020 года. Дело к производству приняла судья Огородникова. «Траст» требует взыскания денежных средств в размере 8 335 701 505 рублей 5 копеек. Вероятно, речь идёт о долге по кредиту.

В России у иностранной компании есть лишь один актив — строительное ООО «Мегапром» из Москвы, которое было учреждено в сентябре 2014 года. Уставный капитал фирмы превышает 2,6 млрд рублей. При этом доля собственника заложена в «Автовазбанке», который ранее влился в структуры «Траста».

Напомним, в марте 2021 года банк подал также многомиллиардный иск к бывшим топ-менеджерам банка «Открытие» и компании «Открытие Холдинг». С трёх ответчиков истец требует более 107 млрд рублей. До этого «Траст» обратился с претензиями почти на 35 млрд рублей к АО «Открытие Холдинг» и на свыше 306 млрд рублей к бывшим руководителям «Рост банка».