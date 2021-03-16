Москва, , 02:59 — REGNUM В ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока 15 марта вице-премьер РФ Михаил Мишустин потребовал исполнить невыполненные поручения, которые были даны ранее, по ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе совещания речь шла о выполненных поручениях и приоритетных проектах, направленных на улучшении качества жизни дальневосточников. Особое внимание глава правительства обратил на те поручения, которые не исполнены и потребовал их скорейшей реализации.

«Ещё раз обращаю ваше внимание: нужен строгий контроль за тем, чтобы все работы по реализации программ и проектов велись в чётко определённые для них сроки. В вопросах исполнительской дисциплины на всех уровнях должен быть наведён порядок. Прошу руководителей профильных ведомств оперативно разработать и представить соответствующие предложения», — сказал Мишустин.

В частности речь идёт о передаче Магаданской области в пользование гидротехнических сооружений, находящихся в морских портах Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики и закреплённых за ФГУП «Нацрыбресурс», доведении всех показателей по национальным проектам на Дальнем Востоке до уровня выше среднероссийских, внесении в Госдуму законопроектов, регулирующих вопросы подъёма и утилизации затонувших судов, принятие которых повысит ответственность собственников затонувших судов, создаст условия для расчистки акваторий.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности программы о получении дальневосточного гектара необходимо развивать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства напомнил об идее предпринимателя Михаила Утробина скорректировать правила предоставления участков, чтобы в случае успешного освоения предоставлять ещё землю для ведения хозяйства.