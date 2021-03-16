Пекин, , 02:58 — REGNUM Индекс экспортных контейнерных перевозок Китая зафиксировал падение на прошлой неделе, закончившейся 14 марта, сообщили в Шанхайской судоходной бирже, передает агентство Синьхуа.

Средний индекс контейнерных перевозок Китая (CCFI) составил 1912,13 пункта, что на 3% меньше, чем неделей ранее, сообщает биржа.

Суб-показатель для европейской службы показал недельное падением на 7,5%, за которым последовало снижение и для корейской службы, показатели которой упали на 6,1% по сравнению с предыдущей неделей.

CCFI отслеживает спотовые и договорные ставки фрахта в китайских контейнерных портах по 12 морским маршрутам по всему миру, основываясь на данных 22 международных перевозчиков. 1 января 1998 года индекс был установлен на уровне 1000 пунктов.