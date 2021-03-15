Нижневартовский район, Югра, 16 марта, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству опровергает высказывания сотрудников отдела госконтроля по ХМАО о том, что гибель рыбы в районе Сургута не связана с возгоранием горючих веществ в акватории реки Обь. Об этом ведомство заявило в своём официальном аккаунте сети Instagram.

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«Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству полагает, что данная информация размещена преждевременно, поскольку такие выводы сотрудники рыбоохраны делать не уполномочены без проведения соответствующих научных исследований. Высказанные сотрудниками отдела госконтроля по ХМАО-Югре предложения об отсутствии взаимосвязи между гибелью водных биологических ресурсов и произошедшем порыве на путепроводе, являются их личным мнением и не отражают позиции Нижнеобского ТУ Росрыболовства», — заявляет ведомство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях появилось видео о всплывшей мёртвой рыбе в районе Сургута. Инцидент связали с аварией на трубопроводе, которая произошла 6 марта 2021 года под Нижневартовском. Сотрудники Сургутского подразделение рыбоохраны объяснили гибель рыбы «низким уровнем концентрации кислорода в воде ввиду ежегодно повторяющегося природного «заморного» явления в зимне-осенний период».