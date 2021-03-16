Пекин, , 02:54 — REGNUM На рынке прибрежных сыпучих грузов Китая наблюдалось падение общего спроса в течение недели, если верить данным Шанхайской судоходной биржи (SSE), сообщает агентство Синьхуа.

Сводный индекс прибрежных сыпучих грузов за неделю, завершившуюся 14 марта, упал на 2,2% до 1214,78 пункта, сообщает биржа. Субиндекс угля снизился на 3,6% до 1266,99 пункта, а субиндекс нефтепродуктов вырос на 1,2% до 1489,41 пункта.

Биржа ввела индекс прибрежных сыпучих грузов в 2001 году под руководством Министерства транспорта, чтобы отразить колебания китайского рынка прибрежных перевозок.