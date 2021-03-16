Сантьяго, , 02:54 — REGNUM В 28 городах Чили объявили режим карантина из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава минздрава республики Энрике Парис в ходе пресс-конференции.

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По его словам, в ряде регионов Чили наблюдается устойчивый прирост зараженных коронавирусом нового типа. В связи с этим в 28 городах вводится режим карантина. По мнению Париса, эти меры помогут подготовить больницы страны к повышенным нагрузкам.

По последним данным, в Чили с начала пандемии выявили 896 231 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 21 772 пациента.