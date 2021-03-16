Бразилиа, , 02:52 — REGNUM Не менее 11 519 609 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было выявлено в Бразилии с начала пандемии. Об этом 15 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

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При этом 10 111 954 человек излечились и были сняты с учета медслужб. За сутки в стране выявили 36 239 новых носителей вируса.

Кроме того, за 24 часа умерли 1057 пациентов с COVID-19. Всего в Бразилии подтверждено 279.286 летальных исходов от осложнений при указанном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта власти Бразилии заключило контракты о закупке 138 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции, производимых американскими фармкомпаниями Pfizer и Janssen.

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