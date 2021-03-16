Пекин, , 02:47 — REGNUM Сектор мобильных игры Китая показал устойчивый рост в прошлом месяце, говорится в отраслевом докладе, передает агентство Синьхуа.

Выручка с продаж мобильных игр в Китае достигла 21,2 млрд юаней (около $3,26 млрд) в феврале, что ан 12,24% больше в месячном исчислении, говорится в докладе, выпущенном исследовательским агентством CNG.

Темпы роста в феврале выросли относительно 6,06% темпов роста в январе. По ранее предоставленным данным, рынок мобильных игр Китая стремительно рос в прошлом году. Выручка с продаж составила 209,68 млрд юаней в 2020 году, что на 32,61% больше в годовом исчислении.