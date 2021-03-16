Амман, , 02:33 — REGNUM В Иордании за прошедшие сутки выявили 9417 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба правительства королевства.

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Отмечается, что это рекордный показатель с начала пандемии COVID-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 486 470. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 82 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Иордании от осложнений COVID-19 умерли 5 428 человек.

Уже смогли выздороветь 401 319 пациентов, их выписали из медицинских учреждений. В настоящее время в Иордании числится 79 723 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией.