Пекин, , 02:31 — REGNUM Китайская государственная корпорации строительной инженерии, являющаяся крупнейшим строительным гигантом страны, отчиталась о стремительном росте новых контрактных продаж за первые два месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Новые контрактные продажи компании достигли 470,2 млрд юаней (около $72,5 млрд) за указанный период, что на 43,4% больше в годовом исчислении. В частности, продажи жилищного строительства достигли 331,1 млрд юаней, что на 29,7% больше в годовом исчислении, в то время как продажи инфраструктурного строительства взлетели на 129,5% в годовом исчислении до 85 млрд юаней.

За период с января по февраль продажи недвижимости компании также взлетели, а ее контрактные продажи выросли на 54,1% до 52,4 млрд юаней.