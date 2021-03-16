Форт-Лодердейл, США, , 03:15 — REGNUM При крушении легкомоторного самолёта в городе Пемброк-Пайнс (штат Флорида, США) погибли два человека и ещё двое, находившиеся на земле, пострадали. Об этом 15 марта сообщает телекомпания NBC.

По информации местных властей, самолёт упал на легковой автомобиль. Два человека, которые находились на борту самолёта, погибли. Управлявший автомобилем водитель и находившийся с ним ребёнок госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

В настоящее время причины и обстоятельства авиакатастрофы расследует Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае совершил вынужденную посадку самолёт АН-2, следовавший из Минеральных Вод в Камышин. В ходе инцидента никто из членов экипажа не пострадал, разрушений на борту самолёта и на земле не зафиксировано.

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