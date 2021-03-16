Наньнин, Китай, , 02:23 — REGNUM Новый грузовой железнодорожный маршрут, связывающий Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая и Казахстан был запущен в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа.

Новый маршрут протяженностью 5031 км связывает столицу Гуанси город Наньнин с казахстанским Нур-Султаном (Астана) с остановкой в столице провинции Шэньси на северо-западе Китая городом Сианем, сообщили в Международном железнодорожном порту Наньнина.

Поезд, груженый 49 контейнерами тяжелой техники и вышедший из Наньнина 13 марта, как ожидается, дойдет до пункта назначения за 13 дней.

До открытия маршрута требовалось 45 дней, чтобы доставить технику в Казахстан автомобильным транспортом, сообщили в компании Guangxi Construction Engineering Group Construction Machinery Manufacturing Co., Ltd., занимающейся производством техники.

Новый маршрут имеет особую значимость для развития Наньнина в качестве одного из сухопутных портов «Нового шелкового пути» и промышленного развития близлежащих районов, считает директор China Railway Nanning Group Co., Ltd. Чжоу Сытун.