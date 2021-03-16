Рига, , 02:21 — REGNUM Первые семь случаев заражения угандийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Латвии. Об этом 15 марта заявил журналистам глава Латвийского центра исследований биомедицины Янис Кловиньш.

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Все факты инфицирования зарегистрированы в городе Лиепая. Указанный вариант вируса получил обозначение A.23.1. Кловиньш предупредил, что этот тип SARS-CoV-2 может представлять повышенную опасность из-за своей заразности, степень которой еще предстоит установить.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Латвии может начаться к апрелю 2021 года, когда в стране накопится достаточный запас соответствующих препаратов.

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