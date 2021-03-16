Пекин, , 02:11 — REGNUM Отрасль гражданской авиации Китая продолжила оздоровление в феврале, говорится в позитивных отраслевых отчетах, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские аэропорты обработали в общей сложности 231,7 тыс. исходящих рейсов в прошлом месяце, что на 127,98% больше в годовом исчислении, говорится в докладе поставщика информации в сфере гражданской авиации Китая VariFlight.

Согласно докладу, количество внутренних рейсов выросло на 150,86% в годовом исчислении, в то время как количество международных рейсов продолжило падать в феврале.

Среди аэропортов годовым пассажирооборотом более 10 млн человек, Международный аэропорта Байюнь города Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун на юге Китая, зафиксировал наибольшее количество исходящих рейсов в прошлом месяце, в то время как Международный аэропорт Тяньхэ города Ухань зафиксировал наибольший рост количество исходящих рейсов.

Все 13 крупнейших авиакомпаний Китая зафиксировали рост числа пассажиров в прошлом месяце относительно аналогичного периода годом ранее, говорится в отчете.