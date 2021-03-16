Ханты-Мансийск, , 02:08 — REGNUM В Югре бывшего сотрудника Уральского управления автомобильных дорог обвиняют в получении взятки и в препятствии законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что в 2018 — 2019 годах «Уралуправтодором» были заключены договоры на оказание услуг на обслуживание транспортных средств с одним из индивидуальных предпринимателей. Сотрудник управления потребовал у бизнесмена часть денег от полученной за выполненные работы прибыли. За это он пообещал закрыть глаза на недочёты в предоставленных услугах.

Бизнесмен, опасаясь включения в реестр недобросовестных поставщиков, согласился на дачу взятки в размере более 300 тыс. рублей.

В отношении уже бывшего сотрудника Уральского управления автомобильных дорог было возбуждено и расследовано уголовное дело, которое передано в суд для рассмотрения по существу.