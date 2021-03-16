Красноярск, , 03:15 — REGNUM Во вторник, 16 марта, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −5… −3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:00 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью со 16 на 17 марта ожидается до −16… −14 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В среду, 17 марта, в Красноярске до −8… −3 °C днём и −14… −12 °C ночью, облачно с прояснениями, временами небольшой кратковременный снег.

В четверг, 18 марта, в Красноярске ожидается до −5… −2 °C днём. Ночью — до −10… −8 °C.

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