Мехико, , 01:59 — REGNUM Несколько партий вакцины от COVID-19 британско-шведской фармкомании AstraZeneca, которые хранятся в США и пока не используются, запросили мексиканские власти. Об этом 15 марта заявила в интервью Reuters заместитель министра иностранных дел Мексики Марта Дельгадо.

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Речь идет о препарате, который должен получить разрешение на применение от американских властей. По словам замглавы МИД запрос по вакцине был сделан 1 марта мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Джо Байденом.

Кроме препарата AstraZeneca, власти Мексики намеревались получить некоторое количество вакцин Moderna и Novavax. Дельгадо отметила, что власти США еще не предоставили ответа на просьбу Обрадора.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Мексику поступила вторая партия российского препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавирусной инфекции. Впервые указанная вакцина прибыла в страну 22 февраля.

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