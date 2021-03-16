Рига, , 02:01 — REGNUM Использование в Латвии вакцины от COVID-19 британско-шведской фармкомпании AstraZeneca «в целях предосторожности» временно приостановлено. Об этом 15 марта сообщает латвийское Государственное агентство лекарств (ГАЛ).

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«В целях предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), Государственный совет по иммунизации (ГСИ), ГАЛ и Инспекция здравоохранения (ИЗ) сегодня рекомендовали приостановить на время вакцинацию препаратом против COVID-19 AstraZeneca», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данное решение было «принято на основании сообщений из отдельных стран ЕС о тромбоэмболии и аналогичных случаях, которые наблюдались в разное время после вакцинации». При этом подчёркивается, что «на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьёзными проблемами со здоровьем». Поэтому решение о приостановке на срок до двух недель использования препарата AstraZeneca «было принято только в качестве меры предосторожности» до получения информации «об оценке причинно-следственной связи зарегистрированных случаев» с проводимой вакцинацией.

Как сообщало ИА REGNUM, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают необходимым продолжать использовать вакцину то COVID-19 производства компании AstraZeneca.

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