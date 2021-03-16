Абуджа, , 01:49 — REGNUM Троих учителей похитили вооруженные боевики при атаке на начальную школу в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в местной полиции.

При этом, как утверждают полицейские, ни одного из учеников боевики не похитили. По предварительной версии, вооруженные люди подъехали к школе на мотоциклах и забрали с собой троих учителей, а затем скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивают полицейские и военнослужащие по горячим следам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта вооруженные боевики похитили студентов колледжа в нигерийском штате Кадуна. По некоторым данным, все похищенные учащиеся являются девушками в числе 50 человек.

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