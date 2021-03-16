Тюмень, , 01:43 — REGNUM В Тюмени максимальная сумма долга, при которой человек захотел объявить себя банкротом, составила 100 млн рублей. Об этом газете «Тюменская область сегодня» сообщили в Арбитражном суде Тюменской области.

В 2020 году в Арбитражный суд Тюменской области поступило 1847 заявлений от потенциальных банкротов — в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. По итогам прошлого года банкротами признано 1564 гражданина, в 2019 году было принято лишь 591 такое решение. Процедура реализации имущества завершена в отношении 970 граждан, в 2019 году — в отношении 395 тюменцев. В основном, признать себя банкротом хотят люди с долгами от 500 тыс. до 3 млн рублей.

С начала 2021 года заявления на банкротство подали 358 тюменцев.