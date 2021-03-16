Рабат, , 01:36 — REGNUM Кампания по массовой вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомании AstraZeneca будет продолжена в Марокко. Такое решение приняли власти королевства, 15 марта сообщил портал «360» со ссылкой на источник в правительстве страны.

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По его словам, в марокканском руководстве считают, что эта вакцина не опасна, поскольку в государстве еще не было выявлено ни одного серьезного случая побочных эффектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более десятка стран приняли решение приостановить применение препарата AstraZeneca, в том числе Германия, Испания, Франция и Италия.

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