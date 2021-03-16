Москва, , 07:20 — REGNUM Москва представит собственные проекты на международной туристической выставке MITT. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится в период с 16 марта по 18 марта в столичном выставочном центре «Крокус Экспо». В рамках подготовленной программы будет представлена специальная экспозиция от российских регионов, пленарные сессии, обучающие курсы, конкурс стартапов и конференция, посвященная информационным технологиям в туризме. На этой выставке Москва продемонстрирует такие свои проекты как Russpass и Safe Travels Discover Moscow, а также популярнейшие культурные пространства города.

«Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно нормализуется. Мы надеемся, что теплый сезон будет продуктивным и добавит бизнесу оптимизма. Конкуренция на рынке внутреннего туризма сейчас особенно высока, но у Москвы достаточно преимуществ. О них мы и расскажем на выставке», — заявила Сергунина.

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