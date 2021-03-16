Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Россия в январе увеличила объём вложений в государственные ценные бумаги США по сравнению с декабрём 2020 года с $6,011 млрд до $6,145 млрд (до 447 млрд рублей по текущему курсу). Об этом 15 марта сообщается на сайте американского министерства финансов.

При этом доля долгосрочных ценных бумаг увеличилась с $1,2 млрд до $2,7 млрд (196,5 млрд рублей), а краткосрочных — уменьшилась с $4,8 млрд до $3,4 млрд (247,4 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что решение увеличить на 1 млрд долларов вложения России в государственные облигации США является диверсией.

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