Тегеран, , 05:53 — REGNUM 14 феврале в Стамбуле иранские каратисты завоевали пять медалей, в том числе две золотые на чемпионате премьер-лиги Карате-1. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 марта.

Иранец Саджад Ганзаде обыграл Резвана Талибова из Украины со счетом 7:0 в финале мужского кумитэ в весовой категории 84 килограмма и завоевал первую золотую медаль иранской сборной.

Забиолла Бедшаб завоевал вторую золотую медаль команды после того, как его казахстанский соперник Данияр Юлдашев снялся из-за травмы в финальном матче мужского кумитэ (84 кг).

В женском кумитэ (до 61 кг) серебряную медаль заполучила иранка Розита Алипур. В финальном этапе спортсменка должна была встретиться с чемпионкой мира сербкой Йованой Прекович, однако иранке пришлось сняться с соревнований из-за травмы.

В матче за третье место в женском кумитэ (до 50 кг) Сара Бахманяр завоевала бронзу, обыграв Екатерину Крайву из Украины со счетом 4:0. Также иранец Алиасгар Азиабари одержал победу над Эрманом Эльтумуром (Турция) со счетом 3:0 в матче за бронзовую медаль в мужском кумитэ (до 75 кг).