Тюмень, , 01:24 — REGNUM В Тюмени новые сети водоотведения из современных полимерных материалов будут проложены в районе Гилёвской рощи. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал».

После обрушения двух коллекторов, которое произошло 11 марта, и приняв во внимание увеличение нагрузки на систему водоотведения, специалисты «Тюмень Водоканала» предложили проложить новые трубы большего диаметра.

«Благодаря пластичности материала они смогут выдержать и промерзание, и подвижки грунта, что позволит значительно повысить надежность работы коллекторов», — отметил генеральный директор предприятия Андрей Максимов.

Принято решение проложить две трубы диаметром 1200 мм протяженностью 1950 и 1570 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в течении двух дней ликвидировали два технологических прорыва на напорных коллекторах диаметром 1000 мм, отводящих половину всего объёма стоков областного центра от канализационно насосной станции (КНС-7). Стоками была затоплена часть Гилёвской рощи. Причиной аварии стало рекордное промерзание грунта.

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