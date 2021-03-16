Париж, , 01:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в городе Монтобан в понедельник, 15 марта, заявил, что в ближайшие дни «придется принять новые меры для борьбы с эпидемией COVID-19», и потребовал от правительства «вернуть видимость сроков» ограничительных мер. Об этом 15 марта сообщает Le Monde.

«К сожалению хозяин положения — это вирус … В ближайшие дни нам, возможно, придется принять новые меры для борьбы с эпидемией COVID-19», — сказал президент республики, заявив что ограничения будут приняты «адекватно и соразмерно».

На сегодняшний момент ограничения из-за COVID-19 сильно влияют на жизнь французов: комендантский час с 18:00 по всей стране и карантин по выходным в некоторых департаментах, уже более четырех месяцев закрыты рестораны, бары, культурные центры и спортивные залы. Чтобы успокоить население страны, Макрон поручил правительству «вернуть видимость сроков» ограничительных мер из-за COVID-19.