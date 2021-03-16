Тегеран, , 05:54 — REGNUM 15 марта власти Ирана заявили, что страна оставляет за собой право принять любые меры в ответ на недавнее террористическое нападение на иранское грузовое судно в Средиземном море. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая в своем еженедельном пресс-релизе, официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде упомянул о нападении на контейнеровоз, принадлежащий группе Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRIS), заявив, что инцидент находится в стадии расследования.

Говоря о возможности выявления виновных в нападении, Хатибзаде отметил: «Учитывая географическое расположение нападения, вполне возможно, что этот террористический акт был осуществлен сионистским режимом Израиля».

Он также подчеркнул: «Всякий раз, когда регион движется к миру, этот [израильский] режим пытается создать беспорядки по понятной причине, а именно потому, что он думает, что региональный хаос может помочь продлить его существование».

По словам Хатибзаде, Иран оставляет за собой право использовать все свои возможности для реагирования на нападение, как только будут установлены виновные.

Судно, принадлежащее компании контейнерных перевозок Исламской Республики, находилось на пути из Ирана в Европу. После попадания взрывоопасного предмета на корабль вспыхнул пожар, который был немедленно потушен своевременными усилиями командира корабля и членов экипажа, при этом никто из них не пострадал.